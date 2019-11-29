На женщину, у которой ребенка забрали вместе с машиной за долги, завели дело

Представитель микрокредитной организации не заметил ребенка, спавшего в машине и забрал её за долги, после чего административное дело завели на мать девочки, передает «Интерфакс».

Женщина припарковала машину со спящей внутри трехлетней дочерью около бизнес-центра в Екатеринбурге, после чего, не заглушив мотор и оставив ключи в салоне, ушла. В это время сотрудник микрофинансовой организации, который выследил автомобиль по спутнику, забрал его в счет просроченного кредита.

«Какое-то время он прождал хозяйку авто, но затем сел в Mazda и направился к месту стоянки компании. По пути туда он заметил спящего ребенка, после чего заехал в ближайший отдел полиции №4, чтобы передать его», — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Коллектор также уверил сотрудников МВД, что не стал бы забирать машину, знай он о находящемся там ребенке.

Как сообщается, полиция проводит проверку в отношении законности действий компании. Также отмечается, что на женщину завели дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).