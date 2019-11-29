На двух МЦД произошли сбои из-за подозрений на неисправность поездов

ЦППК отчиталась об устранении сбоя в работе Московских центральных диаметров, который произошел утром 29 ноября.

Как передает «Интерфакс», утром в пятницу, 29 ноября, сразу на двух МЦД произошел технический сбой: интервалы движения поездов были увеличены на Белорусском направлении МЦД-1 и Рижском направлении МЦД-2.

Отмечается, что причиной сбоя стали подозрения на неисправность составов. «Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — приводит агентство сообщение Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

К настоящему моменту в Twitter компании уже появилась запись о восстановлении графика работы МЦД. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — обратилась ЦППК к пассажирам.