В Росгвардии предупредили о несоответствии "Артека" требованиям безопасности

Росгвардия назвала международный детский центр «Артек» в Крыму не отвечающим ряду норм антитеррористической безопасности.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на командующего Южным округом войск национальной гвардии Олега Козлова.

В частности, сообщается, что есть замечания к ограждениям по периметру центра, который не оснащен техническими средствами охраны. Козлов отметил, что в лагере постоянно выходят из строя инженерно-технические средства охраны, а их ремонт производится несвоевременно.

Кроме того, по его словам, на территории «Артека» находятся частные жилые постройки и пролегает маршрут общественного транспорта, что осложняет контрольно-пропускной режим и снижает защищенность объекта.

Козлов подчеркнул, что проблемы в детском центре остались, несмотря на проведенные ранее мероприятия.