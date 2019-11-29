ФСБ заподозрила жительницу Севастополя в госизмене и шпионаже в пользу Киева

В Севастополе задержали россиянку по подозрению в передаче секретных сведений военного характера спецслужбам Украины.

Как передает «Интерфакс», задержание женщины произвели сотрудники ФСБ. В настоящее время в отношении нее завели уголовное дело по статье 275 УК РФ.

«ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», — сообщили агентству в ЦОС ФСБ.

Другие подробности данного дела не раскрываются.

Напомним, 21 ноября Sobesednik.ru писал об аресте в Ростове-на-Дону старшего лейтенанта, которого также заподозрили в шпионаже в пользу Украины.