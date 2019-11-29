Эксперты рассказали, как защититься от интернет-мошенников в дни распродаж

Роскачество опубликовало список рекомендаций, которые должны помочь защититься от интернет-мошенников в «черную пятницу».

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации, в дни больших распродаж мошенники традиционно активизируются, в том числе в интернете. В частности, под видом акций и скидок злоумышленники могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, а также получать доступ к средствам и данным банковских карт покупателей.

Роскачество рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок и социальных сетей. Вместо этого следует самостоятельно перейти на сайт интернет-магазина, якобы приславшего письмо, и найти интересующий товар или услугу. При этом необходимо обращать внимание на доменное имя сайта, отмечают специалисты: мошеннические ресурсы используют имена, схожие с названиями известных магазинов, однако написанные с ошибками. Также рекомендуется проверять дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно, следует быть особенно осторожным.

Важно проверять, использует ли сайт протокол HTTPS и имеет ли действующий сертификат безопасности. Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке. Если таких символов нет, ни в коем случае не следует вводить персональные данные на сайте, предупреждает ведомство. Особенно это опасно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям, например в отелях, ресторанах или транспорте.

Перед любой операцией необходимо изучить информацию об оплате. В случае, если указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, совершать покупку не рекомендуется.

Что касается участия в розыгрышах, эксперты рекомендуют внимательно изучать условия и убедиться в законности конкурса, а также в том, что приз покроет все расходы. Кроме того, желательно получить как можно больше информации о самом призе и его доставке – она должна осуществляться за счет организатора. Особое внимание следует обращать на раздел о персональных данных при участии в конкурсах, отмечают в Роскачестве. В частности, необходимо уточнять, оставляют ли организаторы за собой право использовать фото- и видеоматериалы участников в маркетинговых целях.