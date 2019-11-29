За три года в Москве построят 24 моста, заявил заммэра Марат Хуснуллин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в течение следующих трех лет в столице построят 24 автомобильных и пешеходных моста.

«Вопросам связанности городских территорий уделяется очень большое внимание. Для этого строятся новые дороги и мосты. В наших планах в ближайшие три года построить 24 моста через реки города», — передает его слова «Интерфакс».

На настоящий момент идет строительство Кожуховского моста через рукав Москвы-реки и ещё двух на реке Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта. Кроме того, уже в разработке проекты девяти других мостов через Москву-реку, Лихоборку, Нищенку, старое русло Москвы-реки, Сходню, а также Яузу.

Мэр города Сергей Собянин открыл сегодня мост через канал имени Москвы, соединивший улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. «Сегодня уникальный для страны с точки зрения инженерии мост дает возможность полноценно пользоваться Северо-Западной хордой», — приводит его слова «Российская газета».