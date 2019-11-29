Член Совфеда похвалил губернатора Кузбасса за елку стоимостью 18 млн

Член Совета Федерации Александр Башкин на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым похвалил главу региона за елку, установленную в столице субъекта за 18 миллионов рублей.

«Информация, которая не имеет напрямую отношения к нашему посещению: сегодня утром одно из первых, что мы увидели в Кемерово, — это елка, та самая елка, о которой говорят последние несколько дней. Так вот, я хочу вам сказать: у вас замечательная елка. Мы вам очень завидуем», — цитирует слова Башкина «РИА Новости».

Ранее в СМИ широко обсуждался тот факт, что новогодняя елка в столице Кузбасса обошлась бюджету дороже, чем кремлевское украшение. Высокотехнологичная ель имеет стальной корпус, 1900 веток и 239 тысячи светодиодов.

Мэр города Кемерово Илья Сердюк в интервью «Газете.ru» заявил, что праздничный атрибут прослужит городу не один год. Градоначальник напомнил, что предыдущая новогодняя ель использовалась городом 11 лет, и он надеется, что нынешняя покупка прослужит не меньше.