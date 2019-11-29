Цены на кофе увеличились за последние недели более чем на 25% и продолжат расти

Цены на кофе выросли более чем на 25% в течение последних недель из-за падения уровня производства в странах Латинской Америки, вызванного неблагоприятными погодными условиями, сообщает Wall Street Journal.

На складах запасы кофе, по данным биржи Intercontinental Exchange (ICE), снизились на 4,68 миллиона килограммов, а котировки фьючерсов на ICE выросли до $1,17 за фунт. Ещё в середине октября их стоимость составляла $0,93.

При этом финансисты, опираясь на анализ рынка, прогнозируют и дальнейший рост цен.

В качестве объяснения приводится аномально засушливая погода в Гондурасе, а также в Бразилии и Перу.

Как отмечается, по данным Международной организации кофе, в 2019–2020 году объем производства кофе снизится на 0,9%, или на 10 миллионов тонн, а арабики — сразу на 2,7%. В то же время спрос на кофе будет лишь расти: в Европе на 1–2%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 3%.