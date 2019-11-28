В Екатеринбурге тубдиспансер выплатит полмиллиона за неправильное лечение

С тубдиспансера взыскали более 500 тысяч рублей за назначение химиотерапии, из-за которой пациентка заболела гепатитом.

Как пишет «Интерфакс», Ленинский суд Екатеринбурга постановил взыскать с медицинского учреждения в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей и расходы на лечение в размере 23,5 тысячи рублей.

Диспансер обжаловал приговор в областном суде, однако решение суда первой инстанции оставили без изменения.

Летом 2016 года жительницу Екатеринбурга направлили в государственный противотуберкулезный диспансер, где ей сделали рентген и поставили «дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом и саркоидозом легких». Врачи прияли решение применить химиотерапию.

Позже пострадавшей поставили точный диагноз – «саркоидоз». К тому моменту на фоне назначенного лечения у женщины развился лекарственный гепатит. Ее выписали домой с несколькими сопутствующими заболеваниями, после чего екатеринбурженке пришлось лечиться за свой счет.

Когда состояние женщины улучшилось, она обратилась с жалобой в суд. Экспертиза показала, что химиотерапия была назначена неверно, а гепатит появился из-за проводившегося лечения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что житель Новосибирска хотел отсудить 1,5 миллиона рублей после получения ложноположительного результата теста на ВИЧ, однако получил только 10 тысяч.