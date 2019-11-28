Умерла девочка, которой не успели пересадить почку из-за увольнения Каабака

В Волгограде умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака, которого ранее уволили из НМИЦ здоровья детей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что из НМИЦ был уволен уникальный врач-трансплантолог Михаил Каабак, который единственный в России проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг. При этом в самом центре такое решение объяснили тем, что Каабак, а также уволенная вместе с ним Надежда Бабенко работали на условиях внешнего совместительства и были оформлены на 0,25 ставки, в результате чего были уволены после принятия на работу основного сотрудника.

Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова распорядилась вернуть обоих уволенных врачей в НМИЦ.

Однако «Коммерсанту» стало известно, что жертвой истории с увольнением уникального трансплантолога оказалась по меньшей мере одна его пациентка — годовалая девочка из Волгограда, которой с октября по декабрь собирались пересадить почку.

Отмечается, что девочка умерла вечером в среду, 27 ноября. Об этом газете рассказала представитель инициативной группы родителей, чьих детей лечил Михаил Каабак, Марина Десятская.

По ее словам, девочка, вес которой составлял всего семь килограммов, находилась в НЦЗД с февраля 2019 года. Она стала первой пациенткой, которая поступила туда после решения о создании отделения и расширении программы. Выписали ее одной из последних, когда врачей уже уволили. После выписки родители с девочкой находились некоторое время в Москве, ожидая информации об операции, но потом уехали в Волгоград, где продолжали ждать вызова в столицу.