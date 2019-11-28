Twitter извинился перед пользователями за идею удалить аккаунты умерших

Twitter не будет удалять страницы, которыми не пользовались более полугода, из-за невозможности «увековечивания» аккаунтов умерших людей, передает РБК со ссылкой на страницу администрации соцсети.

«Мы не подумали о том, какое влияние [наше решение] окажет на страницы умерших людей. Это было промахом с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не создадим новый способ увековечивания аккаунтов», — говорится в тексте поста. Отметим, что, например, в Facebook такая возможность имеется.

Удаление учетных записей в любом случае коснулось бы только пользователей из Евросоюза, так как решение принято из-за местных правил конфиденциальности.

Ранее The Verge писал о сообщениях, которые стали приходить владельцам аккаунтов, которые не пользовались ими больше шести месяцев. Там говорилось, что страница будет удалена, если не активировать её до 11 декабря.