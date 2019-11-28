Telegram-каналы сообщили, что в СКР доставили нового фигуранта дела "212"

По данным СМИ, еще один участник акции 27 июля подозревается в применении насилия к представителю власти. Об этом со ссылкой на несколько telegram-каналов пишут издания «Радио Свобода» и Znak.com.

Отмечается, что новым фигурантом «московского дела» стал, предположительно, 30-летний Сергей Суровцев. В настоящее время он доставлен в Следственный комитет.

Предполагается также, что мужчина проходит по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Однако о том, в чем конкретно подозревают Суровцева, ресурсы не сообщают.