Снег, -2 градуса и понижение давления пообещали москвичам 28 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 28 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием западной периферии антициклона, что обусловит облачность и небольшой снег.

Температура воздуха в Москве днем 28 ноября составит -2..0, по области — -5..0 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня окажется на уровне 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80%.

По словам специалистов, такие погодные условия спровоцируют недомогания у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и желудочно-кишечными заболеваниями. Кроме того, короткий световой день и «темнота» из-за того, что снег еще не выпал, окажут негативное влияние на самочувствие и работоспособность, вызвав нарушения со стороны сердца и сосудов, вегетативные расстройства, а также обострения суставных патологии.