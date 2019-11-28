Нового фигуранта дела "212" подозревают в избиении росгвардейца ограждением

СКР подтвердил информацию СМИ о задержании нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева.

Ранее несколько telegram-каналов сообщали, что в рамках дела «212» задержали еще одного подозреваемого — 30-летнего Сергея Суровцева. СМИ утверждали, что он проходит по статье о применении насилия к представителю власти.

В настоящее время данную информацию подтвердили в Следственном комитете, подчеркнув, что Суровцев рассматривается как один из участников несогласованной акции 27 июля в Москве.

По версии следствия, в этот день на Тверской улице он поднял секцию металлического ограждения и ударил ею бойца Росгвардии. Затем он пытался преградить дорогу другим силовикам, после чего скрылся.

Отмечается, что подозреваемого удалось установить с помощью записей с камер наблюдения. Суровцева уже допросили и скоро ему предъявят официальное обвинение.