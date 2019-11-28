Медведев призвал рассмотреть возможность реструктуризации надзорных органов

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил возможности объединения регулирующих органов в рамках реализации «регуляторной гильотины», а также призвал не превращать её в оружие против прав граждан.

«Для бизнеса важно не сколько будет контролей, а сколько бумажек будет приходить. Если из одного органа — это одно, если из двух — это другое. Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там где это разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать, — передает его слова ТАСС. — Давайте посмотрим — что куда присоединить, кого от кого отсоединить, может быть такое тоже необходимо».

Этот вопрос поднял и глава Минфина Антон Силуанов, заявив, что «очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества». По его мнению, это «вписывается» в планы по «оптимизации численности государственных служащих».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что соответствующие законопроекты по «регуляторной гильотине» уже готовы и деляться на две части: «что проверять и как проверять».

Первый законопроект будет содержать описание того, чем регуляторы должны руководствоваться при разработке требований, которые, как подчеркнул Орешкин, должны быть законными и обоснованными.

На второй вопрос призван дать ответ законопроект о государственном и муниципальном контроле, целью которого является «превращение контроля из тормоза в драйвер экономического роста». «Задача контролеров — обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, сохранность ценностей, а также благополучие в сфере их ответственности», — пояснил министр.

Ранее такую идею высказывал и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который также отметил, что бизнес уже чувствует улучшения в связи с реализацией «регуляторной гильотины».

Медведев поручил доработать и внести законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности на рассмотрение в Госдуму.