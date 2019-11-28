Глава НМИЦ заявил, что решение об увольнении Каабака принял "как администратор"

В Минздраве сообщили, что причиной смерти девочки, не дождавшейся пересадки почки, скорее всего, стала пневмония.

«По предварительным данным, к сожалению, девочка умерла от пневмонии», – цитирует ТАСС директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елену Байбарину.

Также сообщается, что, по словам Михаила Каабака, который занимался девочкой, операцию по пресадке органа можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.

Байбарина отметила, что уволенные Михаил Каабак и Надежда Бабенко вернулись в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей с повышением, пишет «Интерфакс». Ранее в ведомстве сообщили, что медик будет работать в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.

Директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко между тем заявил, что уволил трансплантолога «как администратор» – из-за того, что работы в медицинской организации должны проводить штатные сотрудники.

Напомним, годовалая Настя Орлова, которая была пациенткой уволенного из НМИЦ здоровья детей Михаила Каабака, скончалась в Волгограде вечером накануне, 27 ноября.

Трансплантолог рассказал, что девочку выписали из стационара после его увольнения. По его словам, в октябре ребенку делали ЭКГ, которое выявило тяжелую кардиомиопатию. Он указал на то, что Настя должна была находиться в отделении интенсивной терапии, а также отметил, что девочка была включена в переданный Минздраву список детей, которым срочно нужна операция.

СУ СКР по Волгоградской области начало проверку по факту смерти ребенка.