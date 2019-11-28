ФСБ задержала организаторов дагестанской ОПГ, причастных к убийствам и теракту

В Дагестане пресекли деятельность преступной группы «Шараповские», в которую входило порядка 250 человек.

Как передает «Интерфакс», о задержании части организаторов и участников преступной организованной группы отчитались в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что банда, в которую входило порядка 250 человек, в том числе сотрудники МВД по Дагестану, юристы адвокатской палаты республики и члены террористического подполья, причастна к совершению в 2007-2015 годах в Дагестане и Москве серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, к похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

Кроме того, по данным ФСБ, члены группы «Шараповские» в 1998 году организовали в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.

В настоящее время деятельность банды пресечена правоохранителями.