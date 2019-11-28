Фанат "Зенита" получил год и восемь месяцев колонии за драку с ОМОНом

Петербуржец приговорен к одному году и восьми месяцам колонии за драку с росгвардейцем после матча «Зенит» — «Краснодар».

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 3 августа на стадионе «Газпром Арена». Жителя Санкт-Петербурга Артура Данилова обвинили в том, что он из хулиганских побуждений ударил ногой полицейского оперативного взвода Росгвардии.

Подсудимый своей вины не признал и заявил, что не помнит подробностей произошедшего. По его словам, после матча он пытался пробраться к супруге, которая находилась в другом секторе стадиона. По пути он натолкнулся на драку и «неожиданно для себя оказался в эпицентре событий».

Ранее за участие в столкновениях с силовиками на стадионе «Газпром Арены» были осуждены трое других болельщиков. Денис Первачук приговорен к одному году колонии-поселения, Артем Прохоров и Алексей Антонов – к штрафам в размере 20 и 15 тысяч рублей соответственно. Еще один фигурант дела, Георгий Воеводин, ожидает вынесения приговора.