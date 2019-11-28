Украинским детям упростили процесс пересечения линии разграничения в Донбассе

В Донбассе заработал новый порядок пересечения линии соприкосновения, который предполагает упрощенный режим для детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Как рассказали в Министерстве по делам неподконтрольных территорий, теперь несовершеннолетние смогут пересекать линию разграничения в сопровождении родителей или усыновителей. Кроме того, расширяется перечень документов, идентифицирующих их личность.

Детям от 14 до 16 лет, обучающимся на контролируемой украинскими властями территории, для пересечения линии разграничения без сопровождения законных представителей необходимо предъявлять лишь документ, подтверждающий обучение в учебном заведении.

Уточняется, что нововведения распространяются только на граждан Украины.

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