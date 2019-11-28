Деятели культуры призвали Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Правозащитники, писатели, актеры, ученые и журналисты подписали обращение против нового закона о гражданах-иноагентах.

Напомним, законопроект, предполагающий признание иностранными агентами физлиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами, был принят Госдумой в окончательном чтении 21 ноября. После этого многие правозащитники, журналисты и блогеры выразили опасения, что применение новых поправок будет сопровождаться злоупотреблениями.

Позднее инициативу одобрил и Совфед. Теперь документ предстоит подписать российскому президенту.

Однако российские деятели культуры, журналисты и правозащитники обратились к Владимиру Путину с просьбой не поддерживать закон о физлицах-иноагентах.

По мнению авторов коллективного обращения, он является «абсурдным и антиконституционным». Инициатива посягает на базовые конституционные права, при этом оспорить ее применение в суде будет почти невозможно. «Закон вводит меры принуждения, которые связаны с ограничением права граждан свободно получать и распространять информацию из любых источников. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то что он не совершал ничего плохого и противоправного», — отмечается в письме.

Под заявлением, опубликованным на сайте признанного ранее иностранным агентом и ликвидированного Верховным судом движения «За права человека», подписались 59 человек. Среди них — правозащитники Лев Пономарев и Валерий Борщев, музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, издатель Ирина Прохорова, актриса Лия Ахеджакова, политик Лев Шлосберг, геофизик Адам Гликман и другие.