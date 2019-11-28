Члена "Голоса" Романа Удота приговорили к 320 часам исправительных работ

Судья участка № 263 подмосковных Химок признал члена совета движения «Голос» Романа Удота виновным по делу об угрозах убийством журналистам НТВ и назначил ему 320 часов исправительных работ, передает «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал ИА «Закон».

Удот был задержан в марте 2018 года в аэропорту «Шереметьево» из-за, как утверждается, нападения на сотрудников телеканала НТВ, которые пытались расспросить его о работе наблюдателей на выборах. Тогда он отобрал у одного из них телефон, а позже отдал его сотруднику полиции как вещдок по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

При этом тогда Удот отмечал, что первым написал на них заявление по статьям 137 и 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») УК РФ.

По версии работников НТВ, он кричал «я вас убью» и угрожал оператору «выкусить кадык».