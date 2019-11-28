Артем Дзюба повторяет судьбу Льва Яшина?

28 ноября в российский прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» о легендарном вратаре футбольного клуба «Динамо» (Москва).

На фоне взрывавших наш бокс-офис «блокбастеров», снятых по мотивам главных советских спортивных достижений, «Легенда № 17» и «Движение вверх» «Яшин» несколько уступает по драматургии и режиссуре. Возможно, одна из причин в том, что съемочная группа находилась под сильным влиянием семьи Льва Ивановича и прежде всего его вдовы, довольно скрупулезно подошедшей к «визированию» сценария.

Так или иначе, фильм получился разорванным на эпизоды. Режиссер Василий Чигинский и продюсер Олег Капанец, очевидно, ставили целью вставить в сюжет все наиболее известные события, связанные с судьбой динамовского вратаря. Но хронометраж не резиновый, в итоге всё — от попадания Яшина в «основу» «Динамо» до его прощального матча — похоже скорее на дайджест. Тем не менее в каждом конкретном эпизоде драматургия присутствует, и лента бесспорно найдет своих почитателей как среди футбольных болельщиков, так и среди прочих зрителей, которые могут быть не в курсе вех карьеры Льва Яшина.

Одна из главных нитей, связывающих ткань сюжета, — отношения звезды и фанатов. От безусловной любви до абсолютной ненависти, когда «поклонники» расписывают подъезд и дверь квартиры оскорбительными надписями и даже разбивают окно. Дворник, недавно начищавший до блеска машину футбольному кумиру, после эпического поражения от Чили на чемпионате мира разбрасывает семечки на крышу авто, потому что к семечкам прилетят голуби и... А само авто оказывается со сдутыми колесами.

Фильм удивительным образом совпал с обострением взаимоотношений фанатов московского «Спартака» с форвардом футбольной сборной России, одним из ключевых ее игроков и капитаном Артемом Дзюбой. Дзюба, возможно, не Яшин (хотя кто знает? Он не раз уже радовал нас забитыми мячами и высококлассной игрой). Но и причины ненависти к нынешнему капитану вызывают куда больше вопросов, чем хейтерство по отношению к стражу ворот столичного «Динамо» и сборной СССР, которое началось, между прочим, с всесильной газеты «Правда».

Спартаковские болельщики, как известно, не прощают Артему переход во «вражеский» «Зенит», и кампания против форварда зародилась не в кабинетах и не на футбольном поле, а в фанатском пространстве, без весомого спортивного повода и явно не от большого ума.

Да, Яшин после того, как советская сборная выиграла первый Кубок Европы, гордо отказался от предложения перейти в мадридский «Реал» (в советское время для этого нужно было обладать особой дерзостью, смелостью, да еще и фигой в кармане по отношению к власти), до конца сохранив верность родному клубу. Но ведь и это его не спасло от неадекватной шпаны в тот момент, когда игра не заладилась. «А как же народ, Лева?» — «А народ наш добрый только по праздникам», — пожалуй, ключевые фразы фильма.

Не знаю, пойдут ли юные и не отличающиеся интеллектом фанаты на фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Возможно, они и Яшина воспринимают исключительно как человека, игравшего под вражескими знаменами. Но если все-таки доберутся, будет очень полезно. Потому что в фильме они наконец увидят себя со стороны. И, возможно, задумаются, кем они сами останутся в истории отечественного футбола на фоне больших футболистов, о которых знает и говорит весь футбольный мир.