Зима в Москве начнется с гололеда и 15% от нормы месячных осадков

1 декабря в Центральный федеральный округ начнет поступать холодный воздух, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. Температура в первый зимний день в Москве опустится до 4 градусов ниже ноля.

Варакин отметил, что погодные изменения особенно скажутся на автомобилистах, сотрудниках ЖКХ, Росавтодора и ГИБДД, поскольку на дорогах возникнет сильная гололедица.

Также москвичей предупредили, что 30 ноября в столице выпадет от 10 до 20% от нормы месячных осадков.

Метеорологи обещают, что до 6 декабря в Москве может похолодать до –5 градусов, а также прогнозируется мокрый снег.