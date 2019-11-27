ВЦИОМ заявил, что хотят эмигрировать 4,8% россиян до 35 лет, а не 53%

По данным опроса ВЦИОМа, уехать из России на постоянное место жительства хотят лишь 4,8% россиян в возрасте до 35 лет, сообщает РБК.

Сообщается, что 41% респондентов хотели бы посмотреть мир, получить за рубежом образование или поработать, а после этого вернуться обратно в Россию. При этом 40% не собираются переезжать из страны вообще.

Издание также обращает внимание на прошлогоднее исследование частного исследовательского холдинга «Romir», по результатам которого 12% респондентов задумывались над переездом из России.

Накануне Sobesednik.ru сообщал об исследовании «Левада-центра», в котором утверждалось, что из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет.