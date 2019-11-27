Преподавателя вокала в Иваново арестовали за растление двух учеников

Следственное управление СК РФ по Ивановской области сообщило об аресте преподавателя вокала одного из детских домов творчества в столице губернии. Он стал фигурантом дела о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным следствия, мужчина совершал развратные действия в отношении двух своих учеников мужского пола. Сейчас мужчина заключен под стражу. Следователи выясняют, ограничивались ли преступные действия подозреваемого лишь двумя обучающимися.

IvanovoNews называет имя подозреваемого с оговоркой, что это не подтвержденная информация, а «задержание и подозрение — не есть утверждение о факте». Редакция говорит о мужчине с 23-летним педагогическим стажем, который производил на коллег «предельно положительное впечатление». Он являлся руководителем эстрадной группы и сопровождал детей на музыкальные фестивали и конкурсы в разные города.

Ранее сообщалось, что в Иркутске подросток и мужчина преградили путь машине, на которой злоумышленник пытался похитить 9-летнюю девочку. Следствие полагает, что мужчина планировал изнасиловать школьницу.