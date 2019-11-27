Мусорная реформа и мусорный скандал: теперь Александров

Позавчерашний "слив" информации в телеграм-каналах, начавшийся с НЕЗЫГАРЯ, о происходящем во Владимирской области с мусорной реформой может стать началом нового скандала, который рискует прогреметь на всю Россию.

Организация митингов протеста вокруг мусора для того, чтобы отжать бизнес у конкурента - это слишком рискованная стратегия, чтобы общество и государство её терпели.

Бизнес мусороперевозчиков, довольно долго действовавших по схеме "взять деньги за вывоз мусора и свалить его на полулегальном полигоне, а то и в ближайший овраг" был сверхприбыльным, но и так уже довёл ситуацию до массовых протестов, прокатившихся по России.

Протестовали против диких, неорганизованных свалок. И общественное неприятие темы как таковой начало иметь серьёзное политическое значение, ухудшая ситуацию даже для тех, кто изначально настроен на цивилизованное ведение проектов, использование таких технологий, как сортировка и раздельная переработка мусора.

Контроль и претензии идут со всех сторон, как от государственных органов, так и со стороны политиков, общественности. Рентабельность проектов в сфере мусоропереработки резко упала, а капиталоёмкость выросла. Теперь уже нельзя выбрать пустырь и со словами "здесь будет мусор заложён" начать его сваливать. В конце концов, государство не имеет никакого желания быть постоянным объектом критики и претензий со стороны жителей и политической оппозиции. Потому было принято принципиальное решение воспроизводить по максимуму лучшие западные практики в этой сфере. Лучше закопать в мусор много денег и построить инфраструктуру переработки, чем создавать вокруг свалок постоянно действующий конфликт.

Вот тут-то мы и приходим к истории, которую подсветил позавчера НЕЗЫГАРЬ.

Конфликт вокруг вывоза и переработки мусора во Владимирской области длится давно и носит многосторонний характер. Сама область – политически проблемная, предыдущая губернатор Светлана Орлова проиграла в прошлом году представителю парламентской оппозиции Владимиру Сипягину.

И так сложный баланс интересов внутри региональной элиты запутался после этого ещё сильнее. И инициированная федеральным центром "мусорная реформа" этому вполне способствовала. Область, в итоге, была поделена на три территориальные зоны, вопрос о вывозе мусора в каждой из которых решался на самостоятельных конкурсах. Решался со скандалами, жалобами в официальные органами и попытками "всё отменить", исходившими от тех, кто счёл себя обиженным грядущим переделом финансовых потоков.

Тем более, что в ситуацию вошли мощные, работающие на федеральном уровне структуры – такие, как "Хартия", конкурировать с которыми по уровню применяемых технологий, логистике и объёму капиталовложений вчерашним мусорным королям региона было тяжело.

К нормативным срокам работы по-новому область подошла "впритык" – местные власти только-только переделили фронт работ. И тут такой поворот - уголовное дело возбуждается против тех, кто финансировал массовый протест. И это не агенты госдепа, а местные бизнесмены, пытавшиеся решить таким способом свои коммерческие вопросы.

Прозвучавшие в телеграм-канале сведения демонстрируют, что страна вполне успешно осваивает западные практики. Интересовавшиеся "мусорным кризисом" в Италии могут вспомнить, что общественные протесты вокруг невывоза мусора там, по сути дела, инициировались местными профсоюзами, плотно контролируемыми итальянской организованной преступностью.

Громадными мусорными кучами на улицах городов Южной Италии общественность провоцировалась на протесты, а власти стояли в крайне неудобной позе. Когда прямо посередине проезжей части – ароматные скопления гниющего вторичного продукта, пойди объясни гражданам, что этому есть сложные экономические причины.

Мусорных куч на улицах Александрова – райцентра одноимённого района – вроде и не было. Но сама технология, как пишет Незыгарь, оказалась доступной к воспроизведению – якобы протестующие против мусора сумели собрать до 3000 человек на протесте против строительства... которое даже и не планировалось.

По сути, план был рассчитан на то, что на волне протестов полигон, оказавшийся предметом интереса, также закроют и район останется с выкрученными руками. Тогда можно будет срочно принимать решения, а в руках местного бизнеса, по итогам, окажется обустроенный и современный объект. Любая негативная активность - невывоз мусора и заваленный мусором район - работали бы на руку.

Подлежит ли такая деятельность уголовному наказанию? Сама по себе, возможно, и нет, мы не знакомы с подробностями уголовного дела, о котором сообщает канал.

Но если речь идёт о том, что протесты действительно были использованы для повод к коммерчески мотивированным решениям местных депутатов, которые за них получили какую-то взятку – ситуация становится весьма интересной. В новейшей истории России нам не известны эпизоды, в которых массовые протесты координировались бы коммерческими структурами и факт подкупа этими же структурами местных властей был бы официально доказан.

Станет ли история Александровского района первым прецедентом такого сорта?

Об этом мы, возможно, узнаем в ближайшие дни. Канал пишет, что, якобы, одно из коммерчески обусловленных решений, оформлению которых и служил искусственно организованный "протест", должно быть принято в Александровском районе 27 ноября. Будут ли настаивать депутаты на своём или возьмут паузу?

После публикаций Незыгаря заседание совета депутатов перенесли на один день и затем изменили повестку, сняли вопрос о закрытии полигона.

Мы обзвонили несколько районных депутатов – ведь именно их, по имеющейся информации, может затронуть уголовное преследование. Но никто из них не дал развёрнутых комментариев, большинство из них сделали вид, что вообще не понимают, о чём идёт речь. В сочетании с удалением из повестки их заседания именно спорного момента - реакция весьма говорящая.

Но что же будет дальше?

Если депутаты решат внезапно разорвать договор аренды, свалка станет миной замедленного действия без присмотра и никто не будет за неё нести ответственность. Не будет места для приёма отходов. Чьи-то личные амбиции поставят под угрозу здоровье тысяч людей.

Как будет развиваться уголовное дело и кого из народных избранников оно затронет, а кто окажется втянутым в аферу по незнанию?

Редакция с интересом следит за развитием этой ситуации. Мусорная реформа неизбежно порождает мусорные скандалы. И, как выясняется, дело зачастую вовсе не в политике, а в банальной коммерции.