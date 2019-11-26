В "ЕР" выступили против положения о преследовании в законе о домашнем насилии

В Госдуме рассказали об отсутствии единодушия по вопросу принятия нового закона о домашнем насилии.

Напомним, накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что обе палаты российского парламента и кабмин единодушно выступают за принятие новых мер по борьбе с насилием в семьях.

Однако представитель фракции «Единой России» в ГД, член думского комитета по развитию гражданского общества Владимир Крупенников опроверг слова Матвиенко, заявив, что даже внутри Государственной думы нет единой точки зрения на готовящийся законопроект. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на тему «В законе о домашнем насилии нашли "происки" ЛГБТ».

«Текста пока нет. Но хочу сказать точно, что никакой единодушной поддержки этого законопроекта среди депутатов, безусловно, нет во всех фракциях. Может, поэтому и текст они так усиленно скрывают. Лично я категорически против такого закона», — пояснил депутат.

Свою позицию Крупенников объяснил, в частности, тем, что авторы инициативы предлагают много крайне спорных и требующих доработки понятий.

«Где границы воспитания ребенка: если я заставляю ребенка делать уроки, я давлю на него? Сейчас еще начали говорить о новом положении — преследование. Что под этим понимать? Муж с женой поругался, хочет помириться, начинает ей звонить, ездить с цветами к ее маме. Это преследование или это обычные человеческие отношения?» — сказал единоросс.