В ЕАО на два месяца арестовали настоятеля храма по подозрению в педофилии

В РПЦ подтвердили факт ареста священника из Еврейской автономной области, подозреваемого в растлении малолетних.

Об этом говорится на сайте Биробиджанской епархии. Там уточняется, что настоятель храма Святого пророка Илии иеромонах Спиридон (в миру — Юрий Абрамов) был задержан 24 ноября, а позднее суд заключил его под стражу на два месяца.

В связи с расследованием уголовного дела указом архиепископа священник на время следствия «освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении».

Подробности предъявляемых настоятелю храма в ЕАО обвинений не приводятся, однако ранее местные СМИ сообщали, что «шокирующие факты педофилии», к которым может быть причастен священник, были задокументированы в ходе совместных действий нескольких силовых структур. В рамках дела были проведены обыски и у задержанного «изъяли целую коллекцию предметов далеко не духовного предназначения».