"Суперсервис" Минтруда поможет инвалидам писать заявления на получение госуслуг

Замминистра труда и соцзащиты России Григорий Лекарев заявил, что министерство создаст «суперсервис», который будет призван помогать людям с ограниченными возможностями здоровья получать госуслуги.

«Одним из таких суперсервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям», – приводит слова Лекарева ТАСС.

Для использования сервиса необходимо будет предварительно пройти регистрацию на портале Госуслуг. «Суперсервис», как утверждается, позволит направлять заявления на получения госуслуг, создавать шаблоны заявлений, настроить оповещение о необходимости пройти освидетельствование или использовать справку об инвалидности в электронном виде.