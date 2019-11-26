Переменную облачность и 4 градуса мороза пообещали москвичам 26 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 26 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит оставаться под влиянием антициклона, центр которого сместился в Саратовскую область. Это обусловит морозную погоду с переменной облачностью и отсутствием осадков.

Температура воздуха в Москве днем 26 ноября составит -4..-2, по области — -6..-1 градус. Ветер подует с юга со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление продолжит падать, но все еще останется повышенным, поддерживая погоду спастического типа, что выозовет недомогания у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.