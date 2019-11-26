Мужчина ранил двух полицейских, которые задерживали его за угрозы жене

В городе Озерске Челябинской области мужчина ранил двух полицейских, которые задерживали его из-за угроз в отношении супруги, сообщает портал «Такие дела» со ссылкой на региональный СК.

25 ноября мужчина проследил путь своей супруги до пункта полиции, где она подавала заявление в связи с угрозами убийством со стороны своего мужа. Супруг в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и ожидал жену у входа в участок. Однако встречать его вышли сотрудники полиции, которые решили его задержать, но он достал нож и ранил правоохранителей.

Пресс-служба областного УМВД уточняет, что пострадало двое полицейских и супруга задержанного. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единой России» Владимир Крупенников заявил, что готовящийся к внесению законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не имеет единодушной поддержки в парламенте. Он обратил внимание на «происки ЛГБТ» в этом вопросе и раскритиковал идеи о внесении понятия «преследование» в законодательство.