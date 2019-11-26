Из школы Уссурийска уволили дворника, племянник которой убирал снег с козырька

С техническим персоналом уссурийской школы, где ученик с риском для жизни убирал снег с козырька здания, провели беседу.

Напомним, речь идет об инциденте, видеозапись которого распространилась в интернете накануне, 25 ноября. На кадрах видно, как легко одетый мальчик стоит на козырьке здания школы на уровне второго этажа и убирает лопатой снег. Мальчика за спину поддерживает стоящий у окна взрослый.

Проводившие по факту произошедшего проверку правоохранители выяснили, что инцидент произошел в одной из школ Уссурийска, где шестиклассник по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, решил помочь ей в уборке снега.

Как стало известно «Интерфаксу», к настоящему моменту дворник была уволена из уссурийской школы. С педагогами и техническим персоналом учебного заведения проведена беседа.

«В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет», — рассказала пресс-служба администрации города.