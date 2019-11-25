В Кургане ребенка с большой родинкой предложили крестить за отдельную плату

В Кургане священник одного из храмов отказался крестить новорожденную девочку из-за аномально большого родимого пятна.

Как пишет издание Ura.ru, врачи поставили ребенку редкий диагноз – «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает около 80% тела девочки. Ее мама рассказала, что из-за этого новорожденную отказались крестить в храме. По ее словам, священник предложил провести обряд за отдельную плату.

Женщина не захотела называть церковь, а также имя священнослужителя.

В пресс-службе Курганской епархии прокомментировали произошедшее. «Это недопустимое поведение, меры были бы приняты, если бы мы узнали имя священника, который так поступил», – заявил руководитель пресс-службы Михаил Насонов. Сообщается, что представители епархии связались с семьей девочки и пообещали уладить конфликт.

По словам мамы девочки, ребенка пригласили в Москву на консультацию. Она утверждает, что на лечение требуются «космические суммы».



Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Башкирии прокуратура провела проверку после сообщений о девочке-инвалиде, которую якобы не брали в детский сад из-за внешности.