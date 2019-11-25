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В ГД предложат отменить уголовное наказание за убийство в целях самообороны

Общество
11:01, 25 ноября 2019

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект об изменении правил самообороны.

Как передает газета «Известия», депутат, в частности, предлагает измененить ст. 37 УК РФ, чтобы к превышению пределов необходимой самообороны больше нельзя было отнести меры по защите себя и семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действия по защите имущества.

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал изданию лидер ЛДПР, подчеркнув, что в России защищаться можно только от вооруженных преступников.

В качестве примера Жириновский приводит законодательство США, где человек, проникающий в чужой дом, понимает, что его могут убить. Депутат утверждает, что в 98% случаях жесткие меры применения самообороны в США оправданны.

Из думских фракций, согласно информации издания, резко против предложения Жириновского выступает только КПРФ, представители которой заявили, что не хотят копировать американские законы.

Ранее Sobesednik.ru писал об исследовании «Новой газеты» и «Медиазоны», согласно которому большинство осужденных за убийство россиянок пошли на преступление, поскольку защищались от бытового насилия.

 

Теги: Госдума, Насилие в США, Жириновский, Насилие в семьях

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