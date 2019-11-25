Совфед допустил изменение закона о физлицах-иноагентах в случае злоупотреблений

Совфед одобрил поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать отдельных журналистов.

Напомним, законопроект, предполагающий признание иноагентами физлиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами, был принят Госдумой в окончательном чтении 21 ноября. После этого многие правозащитники, журналисты и блогеры выразили опасения, что применение новых поправок будет сопровождаться злоупотреблениями.

Как передает «Интерфакс», в понедельник, 25 ноября, соответствующие поправки к закону «О СМИ» одобрил и Совфед.

Однако спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поручила сенаторам следить за применением закона о гражданах-иноагентах и допустила в случае необходимости возможность его изменения.

«В случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения реагировать и, если нужно, внести дополнения и уточнения», — отметила спикер.