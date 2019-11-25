СМИ: 79% осужденных за убийство россиянок защищались от бытового насилия

«Новая газета» и «Медиазона» выяснили, что большинство осужденных за убийство в РФ женщин на самом деле оборонялись.

В совместном исследовании двух изданий уточняется, что такие результаты были получены с помощью алгоритма машинного обучения, который проанализировал около 2,5 тысяч судебных приговоров.

Выяснилось, что четыре из пяти женщин (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), в действительности защищались от домашнего насилия. Кроме того, среди отбывающих наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК), оборонялась от партнера каждая вторая — около 52%.

При этом самый высокий процент таких случаев журналисты выявили при изучении около 1,5 тысячи приговоров, вынесенных в 2011-2018 годах за убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК): от партнеров или других родственников-мужчин защищались 91% женщин, осужденных по данной статье. В то же время отбывающие срок по таким же приговорам мужчины защищались от партнерш всего в 3% случаев.

Напомним, ранее Минюст РФ дал официальный ответ на вопросы ЕСПЧ о проблеме домашнего насилия в России. В нем власти признали существование бытового насилия в российских семьях, однако заявили, что его масштабы «преувеличены». Кроме того, российское правительство утверждает, что «жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации», поскольку статистика о насильственных преступлениях, повлекших тяжкие последствия для здоровья или смерть, гласит, что «большинство пострадавших являются мужчинами».