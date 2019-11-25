Скворцова намерена бороться с ВИЧ духовно-нравственным воспитанием молодежи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для борьбы с распространением ВИЧ необходимо духовно-нравственное воспитание молодежи, а также повышение её информированности об инфекции, передает «Интерфакс».

Вероника Скворцова оценивает число зараженных в России в 900 тысяч человек, отметив, что с января по октябрь число заразившихся снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, уменьшившись с 71 500 до 65 755 новых случаев.

Министр также заявила, что 740 тысяч человек стоят на учете в диспансере, из них 493 тысячи получают лекарства.

При этом, как сообщает «Спид.Центр» со ссылкой на данные Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в конце первого полугодия 2019 года в России 1 041 040 ВИЧ-положительных россиян. По оценочным данным, их число колеблется от 1,3 до 1,5 миллионов человек.