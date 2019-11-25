Репетитор получил условный срок за побои ученицы “в воспитательных целях”

В Москве на четыре года условного срока осужден 23-летний преподаватель музыки. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, мужчина проводил на дому у клиента уроки по игре на фортепиано для семилетней девочки.

Следствие установило, что с ноября 2018 года педагог наносил ученице побои с применением бранной лексики. Как потом он пояснял в суде, это делалось в воспитательных и учебных целях.

В апреле Хорошевский суд отправил репетитора под домашний арест. Родители обратились в правоохранительные органы после того, как посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в квартире.

Также молодому репетитору запретили заниматься педагогической деятельностью в ближайшие два года и выплатить стороне потерпевших 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Обвиняемый признал свою вину и принес извинения пострадавшей семье.