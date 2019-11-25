В России открылась горячая линия для жертв домашнего насилия

Организация «Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия, желающих сообщить о бездействии властей.

Как пишет «Новая газета», линия начала работать 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин​. Звонки будут приниматься до 6 декабря.

Правозащитники просят сообщать о халатности должностных лиц, «которые должным образом не отреагировали на сигналы о рукоприкладстве в отношении домочадцев». Пострадавшим от домашнего насилия расскажут, что следует предпринимать и какие документы нужно собрать для обращения в правоохранительные органы и судебные инстанции, а также предоставят юридическую консультацию.

Звонки принимаются с 10 до 18 часов по московскому времени в будние дни по телефону 8917 8976055. Кроме того, можно отправить сообщения с помощью мессенджеров Telegram и Whatsapp, а также по электронной почте на адрес info.zonaprava@gmail.com

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что почти 80% осужденных за убийство россиянок защищались от бытового насилия.