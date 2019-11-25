Матвиенко заявила о единодушии во власти в связи с законом о бытовом насилии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что парламент и кабмин выступают за новые меры по борьбе с насилием в семьях.

По словам Матвиенко, которые приводит ТАСС, уже до 1 декабря новый законопроект о профилактике домашнего насилия должен быть доработан и внесен в ГД.

«Я хочу сказать, что сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием», — заявила она.

Спикер Совфеда также раскритиковала людей, выступающих против принятия инициативы, предположив, что те не стали утруждать себя чтением текста закона.

«Опасения, которые высказываются, что это закон открывает двери к избыточному вмешательству в дела семьи, — это эмоции. Вот те, кто митингует, если их спросить, прочитали ли они этот закон, есть ли там какие-либо нормы, которые позволяют без оснований какое-либо избыточное вмешательство в семейные дела, разрушение традиционных семейных ценностей. Это не так, этого ничего нет. Полагаю, что пришло время такой закон принять», — отметила Матвиенко.

Ранее Sobesednik.ru писал об исследовании «Новой газеты» и «Медиазоны», согласно которому большинство осужденных за убийство россиянок пошли на преступление, поскольку защищались от бытового насилия.