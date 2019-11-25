Каждый десятый россиянин репродуктивного возраста заявил, что не заведет детей

Опрос «Левада-центра» показал, что около 9% взрослых россиян собираются остаться бездетными.

Согласно данным исследования, которые приводит «Интерфакс», более четверти жителей России (27%) репродуктивного возраста планируют иметь одного ребенка, более половины граждан (55%) — более двух детей, еще 7% участников опроса затруднились определиться с ответом.

Кроме того, социологи выяснили, что мужчины чаще, чем женщины, указывают на то, что при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь пять и более детей — 11% против 7% соответственно.

Опрос «Левада-центра» проводился среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет в 137 населенных пунктах и 50 субъектах РФ.