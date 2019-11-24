Российские работодатели стали более благосклонны к соискателям с лишним весом

Менеджеры по персоналу в последние семь лет стали менее предвзято относиться к кандидатам с избыточной массой тела.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Superjob.ru, проведенного в октябре среди 500 представителей кадровых служб в 106 российских населенных пунктах.

Согласно результатам исследования, 65% работодателей не считают вес претендента на вакансию значимым фактором. Отмечается, что семь лет назад такого мнения придерживались 51% HR-менеджеров.

Выяснилось, что сегодня 19% работодателей при прочих равных параметрах готовы отдать предпочтение стройным кандидатам. Это почти в два раза меньше, чем в 2012 году.

Число респондентов, уверенных, что соискатели с лишним весом испытывают дискриминацию при устройстве на работу, составляет 32%. Число россиян, которые не видят такой проблемы, чуть меньше — 31%. Затруднились высказаться по этой теме 37% опрошенных.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минздрав предлагает производить осмотры ряда работников вредных производств в онлайн-режиме.