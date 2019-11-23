Регионы получат почти 340 миллионов рублей на празднование Дня Победы

Правительство выделило регионам 338,9 млн рублей на подготовку к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания, состоявшегося 21 ноября, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«В целях подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и обеспечения выполнения упомянутой программы проектом распоряжения предлагается выделить из резервного фонда Правительства бюджетные ассигнования в размере 338,9 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с этой программой», — говорится в сообщении.

Утчняется, что субсидии будут выделены в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», утвержденной правительством в августе.