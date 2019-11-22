Жертва избиения Олегом Соколовым рассказала, что полицейским "было все равно"

Девушка, которая ранее несколько лет состояла в отношениях с профессором Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что «он погубил очень много жизней, пусть физически только и один раз».

По словам девушки, у Ещенко уже «не было шансов» на свободную жизнь без Соколова. Она пояснила это в своем интервью «Фонтанке», рассказав о похожем случае, который произошел в её с ним отношениях, когда она написала заявление в полицию.

По её словам, в тот день она хотела расстаться с Соколовым после длительных отношений, которые «абсолютно подорвали психоэмоциональное здоровье». Тогда, как следует из её рассказа, историк совершенно спокойно встретил её, а когда они вошли в квартиру, связал ей руки, примотал скотчем к стулу и начал избивать, даже угрожая горячим утюгом, все это время находясь в состоянии сильной истерики, которые, как отмечает девушка, случались у профессора регулярно.

Она также пояснила, что до этого случая Соколов никогда не бил её и, несмотря на многие признаки и даже угрозы, ей вероятность такого «даже в голову не приходило». Разницу между их с Ещенко ситуациями она объяснила тем, что с убитой у Соколова были более долгие отношения, он уже был старше и не отпустил бы её.

По словам собеседницы «Фонтанки», Соколова во время их отношений «никогда не интересовало», на что она живет, а «все, что он делал, он делал ради себя». Она рассказала, что профессор никогда «не делился» своими профессиональными связями с любовницами, которые «батрачили на его книги», а лишь «любил их [любовниц] показывать, как красивый аксессуар».

Также девушка отмечает, что никто из пассий Соколова «не стал историком, не написал диссертацию», хотя «все были из его круга». «К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована», — приводит её слова издание. Она отмечает, что Соколов никогда не раскаивался в избиении, обвиняя в произошедшем её саму: «Он монстр и умеет манипулировать, играть».

Также, по её словам, чтобы полицейские приняли её заявление об избиении, «пришлось их "задобрить"». Притом информантка исключила возможность покровительства знакомых Соколова в этой ситуации: «Им было все равно, кто меня бил – хоть Соколов, хоть Пупкин. Они просто не хотели с этим разбираться. Со мной разговаривали как с последним говном».

Девушка также выразила убежденность, что Соколов «психически совершенно здоров».