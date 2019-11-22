В Новосибирской области подростки избили мужчину, сделавшего им замечание

30-летний житель одного из общежитий городе Бердске Новосибирской области на протяжении недели находится в местной больнице с диагнозом «сотрясение головного мозга». Мужчина поступил в стационар после того, как на него в подъезде напали подростки, которым он сделал замечание, пишет издание «Курьер. Среда. Бердск».

Подъезд общежития на улице Боровой стал местом обитания для неблагополучной молодежи, рассказывает соседка пострадавшего. На входной двери не установлен замок, поэтому подростки попадают в дом беспрепятственно. «Бывает страшно подниматься по лестнице, когда они сидят на подоконнике или на ступеньках, как бандиты. Денис сделал им замечание и поплатился — попал в больницу. Его сильно избили. Соседи вызывали "скорую"», — рассказывает жительница подъезда журналистам.

Редакция обратилась в МВД с запросом по этому инциденту.

Корреспонденты отмечают, что это не единственный инцидент с насилием со стороны группы подростков, произошедший в городе за последнее время: 30 октября группа детей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, издевалась над пассажирами электропоезда Новосибирск — Бердск, младшему из дебоширов было девять лет. В том случае полицейские установили личности всех несовершеннолетних, и теперь комиссии по делам несовершеннолетних предстоит определить сумму административных штрафов для родителей правонарушителей.