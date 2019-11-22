Свидетель обвинения опроверг версию ФСБ в громком деле о взятке в СК

Свидетель ФСБ РФ в громком деле о коррупции в высокопоставленных чинах Главного следственного управления СК РФ дал на суде показания, опровергающие версию следствия, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания, бизнесмен Нурдин Тугуз на суде заявил, что 28 апреля в 1-м Басманном переулке не видел начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (ГУМВиСБ) Михаила Максименко, а лишь слышал его голос из машины, а также сообщил о словах Максименко, что его срочно вызывают к руководству.

При этом по данным следствия Тугуз видел передачу взятки в 600 тысяч долларов, а через 40 минут после этого Максименко передал 400 тысяч долларов генерал-майору Александру Дрыманову, который ранее согласился дать показания по этому делу, в ходе которых рассказал, что сотрудники ФСБ, производившие обыск у него дома, якобы выпили его коньяк и написали на заборе «вор».

Также Тугуз заявил, что не бежал в Грецию от уголовного преследования по совету Дрыманова, как утверждало следствие, а ездил на запланированный отдых.

По словам одного из адвокатов обвиняемых Елены Федуловой, у Тугуза нет никаких оснований помогать фигурантам дела. Ранее она сама и её подзащитный, начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, которые на тот момент работали следователями по особо важным делам в Генпрокуратуре РФ, добились помещения Тугуза в СИЗО на полтора года.