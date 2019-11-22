Россияне получили в Норвегии тюремный срок за подделку документов для украинцев

В Норвегии двое россиян приговорены к 11 месяцам тюрьмы за организацию незаконного пребывания в стране граждан Украины.

Соответствующее решение принял окружной суд Осло, пишет ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро. Уточняется, что речь идет также о нелегальном использовании рабочей силы.

Следствие установило, что осужденные изготовили для 12 украинцев поддельные удостоверения личности граждан Румынии, чтобы обманом получить для них разрешение на работу малярами и строителями в Акерсхусе, расположенном недалеко от Осло.

Отмечается, что обвинение просило приговорить россиян к шести месяцам тюрьмы, однако суд увеличил срок наказания почти вдвое. Осужденные подали апелляцию.