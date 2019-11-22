Путин заявил, что погибшие в Неноксе испытывали оружие, которое обеспечит мир

Президент России вручил награды семьям погибших при взрыве на военном полигоне под Северодвинском.

Как передает ТАСС, вечером в четверг, 21 ноября, Владимир Путин встретился в Кремле с родственниками сотрудников военного полигона в Архангельской области, погибших при взрыве, который произошел в августе текущего года. Президент передал им ордена Мужества, присужденные посмертно, рассказав, что погибшие лишились жизней, создавая технические разработки, «не имеющие мировых аналогов».

«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал российский президент родственникам сотрудников полигона.

По его словам, к трагедии привела «не рядовая работа», это была «особая миссия». «Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны», — отметил он.

Владимир Путин добавил, что каждый из погибших был высококлассным специалистом, и все они внесли вклад в укрепление государства. Он отметил, что все люди смертны, но важно, как человек прожил жизнь. «Ваши близкие прожили свою жизнь достойно», — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что Россия будет совершенствовать это оружие «несмотря ни на что».

Напомним, взрыв на военном полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра и двое представителей Минобороны РФ, произошел 8 августа. «Росатом» позднее сообщил, что ЧП случилось во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания, из-за чего в Архангельской области ненадолго вырос радиационный фон. СМИ предполагали, что в Неноксе испытывали прототип крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».