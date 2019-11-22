Правительство хочет использовать рзработанные за рубежом лекарства без патентов

Российское правительство предложило разрешить государству при «крайней необходимости» игнорировать иностранные патенты.

Текст соответствующего законопроекта, внесенного в Госдуму, опубликован в базе нижней палаты российского парламента. На него обратило внимание «Радио Свобода».

Авторы законопроекта предлагают дать правительству возможность «оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения».

Отмечается, что сегодня российское законодательство уже позволяет государству использовать такую продукцию без согласия владельца патента в интересах обороны и безопасности. В 2015 году ФАС уже предлагала отменять медицинские патенты при определенных условиях в конце 2015 года. Тогда эксперты предупреждали, что после введения подобных мер зарубежные компании будут отказываться регистрировать новые лекарства в России.

Ранее президент России Владимир Путин, рассуждая о том, почему Россия не добывает сланцевую нефть, отметил, что целесообразно было бы подождать, пока не появятся новые технологии, которые можно было бы использовать: «Мы подождем, пока американцы истратят деньги на новые технологии, а потом – цап-царап. Или задешево купим», – заявил президент, выступая 20 ноября на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!». Глава государства сразу же добавил, что это была шутка. «Цап-царап делать совсем необязательно!» – отметил президент.