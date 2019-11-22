На подозреваемого в сбыте наркотиков арестантам работника "Бутырки" завели дело

В Москве сотрудника СИЗО «Бутырка» подозревают в попытке продать арестантам «экстази» и кокаин.

Как передает агентство городских новостей «Москва», 24-летний младший инспектор дежурной службы «Бутырки», у которого обнаружили четыре полиэтиленовых пакетика с запрещенными веществами, был задержан правоохранителями 20 ноября.

Предполагается, что сотрудник СИЗО, обладая возможностью беспрепятственно контактировать с арестантами, намеревался сбыть наркотики одному из находящихся в изоляторе.

В настоящее время в отношении младшего инспектора «Бутырки» возбудили уголовное дело, с ним проводятся следственные действия.